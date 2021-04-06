因應新竹市也有可能進入停水階段，市長林智堅（左）今天再於抗旱會議中，要求相關單位一周內完成全市的供水站布設規畫。（陳育賢攝）

新竹市中隘里、南港里部分區域6日起進入供5停2「紅燈」階段，影響438戶居民，新竹市政府已完成3處供水站，讓需要民眾可自行取用。市長林智堅今天再召開抗旱會議，因應未來可能擴大限水區域，要求一周內完成全市的供水站布設規畫。

市長林智堅表示，旱象目前仍未有解除跡象，抗旱工作已進入最嚴峻階段，要做最壞的打算，與最周全的準備。

今天開始，新竹市中隘里、南港里部分地區進入供5停2階段，為協助停水家戶，市府已完成3處供水站設置，分別位於中隘市民活動中心、亞歷山大花園社區及南港市民活動中心，有需要民眾今起可取用。

林智堅也要求民政處，須隨時注意民眾取水路線規畫與秩序維護，第1時間回報並處理。

因應未來全市可能進入紅燈限水狀態，市府已超前部署，要求產發處、民政處與工務處等相關單位，一周內將完成全市各鄰里供水站的布設規畫，盤點供水站設置位點與需求數量，以利協助民眾抗旱整備。

此外，林智堅也呼籲全市市民成為「節水達人」，只要登記於新竹市一般住戶用水號的民眾，5、6月任1期帳單，用水量較上期節省超過5％，即可參加抽獎，有機會獲得Apple Watch。市府也將持續辦理抗旱節水宣導說明會，深入鄰里、邀請市民共同節約用水。

市府指出，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級移動式淨水設備」每日供1500噸再生水、海水淡化每日1.3萬噸、17口水井穩定出水3萬噸，目前總蓄水量已超過520萬噸。

「節流」則有節水全民運動，呼籲全民配合「3個努力」，政府努力找水、企業努力節水、市民努力省水，在生活中落實，節今日之水、解明日之渴。

(中時 )