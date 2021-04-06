效力阪神虎的陳偉殷上月19日在二軍教育聯盟對決老東家中日龍，結果5.2局狂失8分，「核爆」慘況也讓他錯失開季名單，今日他在二軍出賽雪恥，面對中日龍6局僅被敲2安、無失分，表現相當不錯，若維持下去有機會登上一軍。

陳偉殷在今日二軍賽登板，先發首局就先靠130公里的滑球讓遠藤一星揮空三振，此局只被對手敲內野安打上壘，而此戰陳偉殷唯一被敲的紮實安打是第2局，石垣雅海敲出中間方向二壘打，不過隨後陳偉殷連續讓對手滾地球出局，沒有任何失分。

從第3到第5局，陳偉殷都讓中日龍打者三上三下，總計6局只被敲2安、無失分，另有4三振、1保送，最後阪神虎二軍靠第3局攻下的2分一路領先到最後，以2比1擊敗中日龍，陳偉殷拿下本季在二軍的首勝，二軍自責分率僅0.75。

陳偉殷上一戰在二軍6局僅失1分，繳出優質先發，只不過因打線沒幫忙而吞下敗投，此戰面對老東家拿勝投，也算報了開季前教育聯盟的一箭之仇，連續2戰繳出好表現，陳偉殷的調整近況不錯，假如一軍有需要，陳偉殷隨時有可能上去。

此外根據日媒報導，除了吳念庭為了台灣太魯閣號事件發聲，陳偉殷也透過媒體說，「這在台灣是非常嚴重的火車意外，我為這件事祈禱，也希望能在阪神有好的表現來傳遞好消息。」

(中時 )