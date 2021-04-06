聖地牙哥教士的超級新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)受傷了！舊金山巨人投手德斯可拉法尼(Anthony DeSclafani)投出一顆非常厲害的曲球，小塔提斯追打失敗遭到三振，隨即痛苦倒地。捕手波西(Buster Posey)還若無其事地把球傳向三壘(K掉打者的例行性動作)，但是教士隊和球迷肯定都心痛不已。

Fernando Tatis Jr. went back to the clubhouse after hurting himself on this swing pic.twitter.com/iQh81fkwjU — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) April 6, 2021

小塔提斯倒地時捂著左臂，他是右打者，揮棒時左手在前，可能揮擊幅度過大而受傷，初步診斷是肩關節半脫位。這種傷勢不是由外力撞擊，主要是肩關節的旋轉肌處於不正確的出力姿勢。

這一球出現在3局下，德斯可拉法尼連續滑球騙得小塔提斯揮棒落空，一開始就搶下兩好球。小塔提斯選到兩好兩壞，這時出現一顆時速84.3英里的彈指曲球(約135.6公里)，從外角進壘，小塔提斯猛然出棒而受傷。德斯可拉法尼此戰5局失1分，送出4次三振。

教士隊今年2月與小塔提斯簽下14年3.4億美元的怪物級合約(97億台幣)，其長度和金額都十分罕見，一度成為史上最貴的游擊手。開季前夕大都會10年3.41億美元簽了林鐸(Francisco Lindor)又打破紀錄。小塔提斯開季不順，打擊率0.167，目前球團沒有給出回歸時程。

巨人此戰3人轟出陽春炮，最後以3-2擊敗教士。但是那位曲球很厲害的德斯可拉法尼沒有拿到勝投，他投滿5局退場之後馬上被中繼投手威斯勒(Matt Wisler)敗掉1分領先，最後由巴拉格(Caleb Baragar)撿走了勝投。

(中時新聞網)