苗栗、台中（含北彰化）地區今天起水情轉紅燈，並啟動分區「供5停2」限水措施。疾管署防疫醫師林詠青呼籲限水期間仍應注意洗手，並傳授缺水期間的洗手3撇步。

衛生福利部疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青今天下午在疫情週報中表示，因應限水措施，民眾洗手可能不如往常方便，但洗手是預防腸病毒及各種腸道傳染病的重要防疫措施。

實際上，限水期間也能聰明洗手，林詠青傳授缺水期間的洗手3撇步，如果轉開水龍頭還有水，務必落實濕、搓、沖、捧、擦等洗手5步驟確實洗手，但應注意水龍頭的水量不要開太大、洗手時先關水、避免塗抹太多肥皂或清潔劑。

如果沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可泡製3至5ppm的含氯漂白水，並裝在有水龍頭的儲水桶，洗手時先以小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後另以清水洗掉殘留的漂白水。

萬一無法取得清水、手部也沒有明顯髒污時，則可使用酒精含量75%的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；不過，林詠青強調，酒精對諾羅病毒及腸病毒的消毒效果有限，也無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

除了洗手，林詠青提醒民眾在限水期間務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水，飲食上也應以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物。

林詠青說，民眾儲存用水時應將容器加蓋，且儲水時間勿超過3天，儲水容器應每週刷洗一次，避免汙染及孳生細菌或病媒蚊；如使用地下水作為備用水源，應先進行地下水井與化糞池滲漏及其他可能汙染源的檢查、維修，以確保用水衛生安全，未經消毒與水質檢驗合格的地下水，應僅提供沖廁或澆灌使用，不可作為餐廳、廚房、飲水機或洗手台等的用水。（編輯：張雅淨）1100406

(中央社)