神岡區圳堵國小PU跑道老舊且出現凹陷、積水破損情況，立委楊瓊瓔偕同市議員羅永珍6日會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區圳堵國小PU跑道使用逾14年，不僅老舊且出現凹陷、積水破損情況，危及師生安全，立委楊瓊瓔偕同市議員羅永珍6日會勘，台中市教育局允諾全力配合編足455萬元，以改善圳堵國小體育訓練與競賽活動。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，圳堵國小目前有18個班級、398位學童就讀，楊瓊瓔於14年前爭取學校PU跑道整建經費250萬元、11年前的教育部全額補助校舍明德樓拆除重建工程經費5400萬元；去年再爭取教育部90萬元補助整建校園遊戲場，以及去年、今年總共爭取845萬元進行電力改善及冷氣裝設。

洪柳益強調，今年是圳堵國小建校60周年，校園操場PU跑道使用已逾14年，出現不平整、遇雨就積水，且還嚴重破損無法再補丁，造成許多學童運動限制，校方初估需455萬元經費才能全面整修，基於安全優先考量，協調教育局予以優先支持全面整建費用並盡速辦理。

羅永珍指出，學生、社區民眾都仰賴學校操場運動，但跑道破損已不堪使用，連跳遠場也有場地太小等需改善情形，操場處處充滿危險因子，影響學童及民眾使用安全。圳堵國小校長楊雅娟表示，過去校方礙於經費只能小規模修補，希望計畫提出後，教育局能盡力幫助。

局長楊振昇強調，現場看來確實學校跑道磨耗情況嚴重，教育局基於學童安全考量，會優先編列相關預算455萬元補助學校辦理修繕，希望可以趕在暑假施作，盡快給孩子、居民新的操場，力拚今年校慶運動會可以使用。

(中時 )