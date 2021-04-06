吳姓男子造假捐款，今天偕父母深深鞠躬道歉。（廖素慧攝）

台鐵408次太魯閣號出軌造成50人罹難，百餘人輕重傷，是台鐵半世紀以來死傷最慘重的慘劇，各界哀慟，卻有自稱星宇航空空服員的吳姓網紅，在IG貼出300萬元捐款收據，被踢爆造假，星宇航空擬提告，吳男6日在父母陪同下道歉。

吳男說，他一開始只是出於好心，PO假的捐款單只是希望揪大家一起捐款，沒想到事情會這麼嚴重，他並沒有任何要「蹭熱度」的想法。

媒體詢問，知道偽造捐款單會有刑責嗎？他說，不知道，因為他自己是航空系的，對於法律不熟悉，不知道會這麼嚴重，再次為自己的愚蠢無知道歉。

吳男表示，因為這次的事件他會向基金會與星宇航空道歉，當空服員是他的夢想，不請求星宇航空的原諒，但希望航空公司能接受他的道歉。

吳母在表示，向各界說聲對不起，兒子做錯事情，身為家長會扛起責任，希望大家能高抬貴手，「向你們說對不起，我們錯了。」

吳父表示，兒子的行為非常不當，也不被允許，對於關愛基金會、星宇航空及關心太魯閣事件的所有人及當事人所造成的傷害，再次表示抱歉。

吳父強調，非常的對不起，沒辦法也不可以去逃避這個責任，不敢乞求原諒，但希望能向社會大眾誠懇道歉，「我們錯了，對不起！」

吳男被網友起底，其父親曾當選嘉義市某里里長，其阿嬤是連任多屆里長的知名、資深里長，熱心公眾事務。

(中時 )