台電公司昨天晚間逕自啟動原遭廢止操作許可證的台中火力發電廠3號燃煤機組，台中市府環保局昨晚9時率隊前往稽查，發現機組鍋爐已用柴油燃燒點火預熱、爐溫超過攝氏280度，市府為此表達嚴正抗議。台電公司今天回擊表示，啟用3號機組是合法合理調度，並預計在7日併聯發電；台中市環保局中午即公布開罰處300萬元，並放話台電若進一步燃煤發電，將再依法重罰、絕不寬貸。

台電公司對此回擊表示，號機組不但已機點火，還預計在7日併聯發電，因4月用電量仍將攀升，且因近期水情不佳，影響水力發電，為確保4月份備轉容量率維持在10％以上，依法安排3號機點火併聯發電。

台中市環保局表示，昨晚發現中火煙道自動監測連線系統雖仍標示暫停運轉，但部分空氣污染物測值有持續攀升情形，疑似重啟中火燃煤3號機組，環保局副局長商文麟於晚間9時許連夜帶隊前往中火現場稽查，發現3號機組以柴油燃燒點火預熱，且爐溫已超過攝氏280度。

環保局表示，中火2號燃煤機組於去年6月24日違法點火預熱，市府處分200萬元並命停止操作；燃煤3號機組已於108年因生煤超量使用，環保局自去年1月1日起廢止操作許可證後，停機未運轉已超過1年3個月，此次中火3號燃煤機組違法點火預熱，將依違反《空污法》第24條，同法第62條及《公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則》規定裁罰，考量啟動日為假日，加重0.5權重，依法重罰300萬元罰鍰，若台電進一步燃煤發電，將再依法重罰、絕不寬貸。

環保局指出，廢止3號機組操作許可證的處分，環保署雖曾來文表示撤銷，但依《地方制度法》第75條及《行政院環境保護署組織條例》第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院由行政院撤銷，但環保署卻逕自發函撤銷，侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電3號機組仍屬許可證遭廢止狀態。

(中時 )