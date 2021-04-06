桃園市為讓「避桃」變「愛桃」，3月22日起推出每房每晚1000元補助，限額2萬間截至6日上午僅剩不到千間，預估今晚就會用罄，觀旅局長楊勝評說，只要於今日23：59：59前入住，皆可取得補助資格，不受2萬間限制，呼籲快來桃園住宿，享受加碼小確幸，至於團體遊仍有額度，歡迎繼續「愛桃趣」。

桃園市於COVID-19疫情期間受桃醫事件影響，嚴重衝擊觀光產業，尤其住宿業首當其衝，觀旅局於3月22日起推動「就是愛桃園，住宿享優惠」自由行旅客住宿優惠活動，每房補助1000元，每人可補助2次，提供2萬間房間，原預估可持續5周，沒想到彩芋節等節慶搭配補助奏效，民眾反應熱烈，創下單日最高2200間的佳績，短短2周就已用完8成，截至連假前僅剩3601間房，截至下午3點只剩500餘間。

觀旅局表示，補助使用情形熱烈，2萬間額度將於4月6日用罄，為了方便民眾提前規畫行程及業者櫃台作業，統一於今日(4／6)晚上23點59分59秒截止，民眾只要於截止時間前入住，皆可獲得補助，呼籲民眾把握最後機會。

觀旅局強調，自由行補助雖然告一段落，仍有數家旅宿業者延續響應並推出住宿相關優惠，多項優惠專案內容可至桃園市政府觀光導覽網優惠情報專區查看，另市府團體遊補助及魅力金三角遊程也有名額，歡迎大家踴躍參加，來桃園觀光。

(中時 )