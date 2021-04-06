線上學習平台「學習吧」推出唐詩精選課程，課程提供學童簡單的小任務，讓孩子觀看完影片後，便能練習背誦唐詩。（學習吧提供／李侑珊台北傳真）

108課綱上路後，衍伸諸多問題，其中包含古文課量不足，線上學習平台「學習吧」因此推出唐詩精選課程，不足上課不足內容。(中時資料照)

108課綱上路後，衍伸諸多問題，其中包含古文課量不足，甚至連小學階段古典詩文內容比例也大幅下降，恐讓孩子未來出現銜接國、高中語文課程困難。線上學習平台「學習吧」因此推出唐詩精選課程，讓學童認識唐詩時代與創作背景，系統還有建制諸多短篇故事，讓孩子快速了解唐朝詩人的人生經歷與趣事。

「學習吧」表示，108新課綱實施後，收到諸多教學現場與家長反饋，像是許多國小教師為彌補學童古典詩文內容不足的問題，只能安排其他時間補課，甚至利用聯絡本，或額外購買教材補充；而至於家長，則是想帶孩子接觸古典詩文，也苦於網路資源多為簡體字，坊間相關書籍的引導與互動性又普遍較低，更不知該如何選擇適合的唐詩內容。

「學習吧」指出，因此平台團隊決定投入創建唐詩精選課程，希望透過免費繁體唐詩教材，解決老師、家長找尋適當內容的煩惱，也能讓孩子自行學習唐詩。

「學習吧」提到，「唐詩精選」課程挑選多首耳熟能詳的唐詩，像是李白的〈靜夜思〉、孟浩然的〈春曉〉、王之渙的〈登鸛雀樓〉等作品，設計一系列免費的繁體唐詩教材供孩童學習。

在課程內容編排上，「學習吧」除了每篇內容皆搭配兒童導讀與影片，讓孩子跟著影片與導讀一起學習，也提供孩子唐詩朗讀練習，讓孩子在讀詩中提升口語表達能力、自信心，透過影片導讀與練習的方式，引發孩童學習的興趣。

(旺報 )