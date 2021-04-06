效力西武獅的吳念庭上周一人敲出5分打點讓他登上賽後英雄訪問，因為一席關心台灣的火車意外圈粉無數，今日下午西武獅主場迎戰東北樂天金鷲，吳念庭可能與宋家豪來個投打對決，ELEVEN體育一台(Ch 73)將進行轉播，中華電信MOD於ELEVEN PLUS(Ch 211)直播。

吳念庭上週三(31日)剛升上一軍就敲首轟，還是球隊該場關鍵唯一１分，最後跟對手北海道日本火腿鬥士打平，他也把握機會力求表現，４月２日第二場又對福岡軟銀鷹敲出２分打點，４月３日第三場再對軟銀掃出３安５打點，隔天第四場再對軟銀鷹開轟，棒打有大聯盟資歷的和田毅，左打轟左投讓球迷都嗨翻了，連四場都有好表現的吳念庭也讓球隊目前暫居太平洋聯盟龍頭，今天主場要迎接位居洋聯第二的樂天，而上週讓打者三上三下的台灣投手宋家豪，本季目前維持防禦率完美的０，今天會不會上演台灣內戰值得期待！

本週ELEVEN體育家族除了有滿滿的日職以外，星期三(7日)晚間6點30分起，還有味全龍主場對樂天桃猿系列賽三戰，味全龍要全力守護天母主場，尋求止跌回升，面對樂天的到來，日籍守護神田澤純一要拋開上一回合被桃猿男兒攻破的陰影才能守住主場，味全龍主場精彩賽事請鎖定ELEVEN體育二台，有線電視在74台，中華電信MOD則在214台。

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