美國國家廣播公司新聞網記者史密斯(Alexander Smith)日前發表專文分析，文中指出隨著俄國在南美洲、中國大陸在非洲積極拓展疫苗外交，北京與莫斯科利用外銷或捐贈疫苗已扭轉其國際關係，更在全球範圍擴大影響力；相較之下，美國與民主國家不但缺席這場國際賽事，更因國民優先政策而將大部分疫苗留於國內，造成其他國家的不滿。美國與其盟友在疫苗外交戰事中，可謂未戰而先遭陸俄蹂躪。

文中指出，在俄國出售520萬劑「史普尼克V」疫苗之後，俄國總統普丁(Vladimir Putin)於1月下旬中與玻利維亞總統阿爾斯(Luis Arce)舉行電話會議。兩人商討議題涵蓋核電廠興建、開採鋰礦與天然氣儲存等等。

無獨有偶，自從中國大陸於3月無償提供阿爾及利亞陸製疫苗之後，後者開始支持北京在核心利益的主張，並反對外國干涉內政。過去以來，中南海持續利用這類的話語，來反擊國際對香港自治遭侵害的批評，與對新疆維吾爾族人權遭侵害的指控。

雖然北京與莫斯科不願承認；但文中指稱，兩國正利用外銷與捐贈疫苗，撫平疫情爆發以來的外交挫折，更深化其在全球的影響力。美國外交官警告，美國與民主國家應嚴重關切此事。

對於美外交人員而言，可恥的不是北京與莫斯科在疫苗外交上獲勝，而是美國與西方民主國家還未參賽，就已節節敗退；特別是，美國與西方盟國為了優先國內人口施打，將大部分的疫苗留在國內而引發他國的不滿。

美國前國務次卿向農(Thomas Shannon)警告，退出疫苗競賽讓人不安。迄今許多國家面對新冠肺炎時，仍然是非常脆弱的國家，而川普執政時卻退出國際有關新冠肺炎的會議。除非拜登力挽狂瀾，否則全世界會意識到美國並非可靠的夥伴，而這對美國來說非常危險。

文中指出，不論大陸還是俄國，都否認出口外交目的是為了外交利益。政協發言人郭衛民3月時表示，把疫苗形容為利益是一種「極為狹隘的想法」，習近平瞄準的是讓疫苗成為全球公共利益。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)也提到，俄國深信唯有盡可能的接種疫苗，所有的國家、甚至是最貧窮的國家，才有機會制止大流行。

據統計，迄今全球以生產進2.5億劑疫苗；其中，中國大陸已49個國家發送1.18億劑疫苗。相較之下，俄國則提供22個國家疫苗，而印度則將生產的近1.5億支疫苗中的6,400萬劑疫苗，以出口或捐贈的方式輸出。外界分析，這是為了平衡北京疫苗外交產生的影響力。

相較之下，美國提供國內民眾逾2億劑疫苗，而僅提供約400萬計的阿斯特捷利康疫苗，給墨西哥與加拿大。西方的疫苗民族主義，在中低與中等收入國家中創造疫苗真空，導致後者始終無法取得疫苗，而北京與莫斯科則樂見並介入。

經濟學人智庫（EIU）全球預測部負責人德馬雷斯(Agathe Demarais)認為，大陸與俄羅斯的疫苗流向之處，皆指向西方與陸、俄長期以來爭奪且更具影響力的國家。

其中，埃及便是關鍵戰場。埃及每年自美國取得13億美元的援助，卻長期以來與西方因人權而關係緊張。儘管埃及已和輝瑞、阿斯特捷利康、大陸國藥集團與俄國史普尼克V計畫，採購上千萬劑疫苗；但最早抵達開羅的疫苗卻是大陸生產的疫苗。

美國派駐非洲的前大使坎貝爾認為，這讓俄國與大陸對非洲國家而言更具吸引力；這導致這些國家表面雖然增加民主的外貌，但卻更被專制型態的政府所吸引。

向農則警告，疫苗外交讓俄國能走出傳統勢力範圍委內瑞拉，而在拉丁美洲其他地區插旗；在東歐地區，面臨西方疫苗供給短缺下，塞爾維亞與匈牙利將更擁抱大陸與俄國疫苗。

當然，北京與莫斯科擴大影響力不只靠疫苗分享；事實上，俄國透過軍售、中國大陸透過一帶一路與基礎建設，這些都讓疫苗外交相形見拙。但是，疫苗外交是幾十年來，北京與莫斯科試圖擴大在南方國家影響力並挑戰現有秩序下，另一新殺手鐧。大流行不曾創造新趨勢，而是加速現有轉變的腳步。

此外，大陸更有西方國家所沒有的優勢，即無須考慮選民因無法取得疫苗而不滿。這讓疫情大流行期間，北京無須把疫苗留在自家家裡。德馬雷斯認為，此時拜登只因為想平衡陸俄影響力，而向南美或非洲輸送百萬疫苗，根本就是政治自殺。

甚至，北京與莫斯科也深深明瞭經營疫苗公共關係。美國阿富汗與巴基斯坦特別代表歐爾森(Richard Olson)表示，大陸善於快速行動，透過象徵性的捐贈儀式，賺取大量媒體曝光率。

不過，前述趨勢在拜登上台後開始轉變。相較於川普時期對全球疫苗表現興致缺缺，拜登一改前任做法，宣布捐贈40億美元給疫苗全球取得機制（COVAX），還呼籲盟國將疫苗餘額分配給貧窮國家。美國、印度、日本與澳洲更聯合反攻，宣布至2023年將捐贈10億劑疫苗。美國國務院發言人波特(Jalina Porter)日前被問及疫苗外交一事，不願提到大陸而僅表示「美國在擊敗全球大流行上發揮領導作用」。

但文中認為，此舉恐為時已晚；更何況，拜登的重點仍在國內。其為陸軍購買數百萬劑疫苗，並決定只有在每位美國民眾都獲得接種後才捐出給發展中國家。德馬雷斯強調，「如果我是大使，而又要參加這場疫苗之戰，我也會認為美國輸了競賽」。

(中時新聞網)