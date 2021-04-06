空中英語教室外籍老師6日專程由台北南下竹南，帶領君毅中學6百名學生快樂學英文。（謝明俊攝）

竹南君毅中學積極推動中英文雙語教學，除了平日學校英語老師要求上空中英語網站學習外，學生們與空語老師都只能在網路上相會，空語教室安排巡迴全國各國高、中，讓同學們與老師面對面，6日上午，空語教室12名中外英文老師，在竹南鎮公所與6百名君毅同學相見歡，現場學生歡笑不斷，更增學習英文樂趣。

君毅中學強調朝新雙語學校目標邁進，除全面開設「電腦程式語言課程」外，更致力提升「英語學習成效」學校英文教師都會要求學生利用課堂，或是課後自習，連上空中英語教室網站來加強英文學習，成效相當好。

許多學生對空語教室的中外老師，都是經由網路教學結識，但從未實際面對面接觸，為了讓學生們與空語教室老師們有更多的親近感，空語教室每年都會安排巡迴全國各國高、中，以真人面對面的方式來提升學生們學習英文的興趣。

6日上午，空語教室派了12名英文老師專程由台北南下竹南，其中包括了2名外籍老師，利用竹南鎮公所3樓大禮堂，與6百名君毅中學國中部7、8年級學生相見歡，由外師等人帶領活潑英語歌教唱、趣味短片、英文競賽、舞蹈與互動問答等節目，讓台上、台下透過活潑多元互動學習，提升英語會話能力。

君毅中學表示，校方與空語教室合作多年，致力校園英語教學國際化，斥資建置一人一機專業語言教室，並購置空英專業團隊所發展的線上英聽課程，讓同學回家後可依個別需求上網練習，英文寫作課程聘請專業外師授課，讓學生英聽及英文寫作能力明顯提升。

(中時 )