今天NBA又出現令人振奮的消息！那就是因傷缺陣的籃網隊球星杜蘭特(Kevin Durant)離復出不遠了，他本季因阿基里斯腱傷勢關係打打停停，賽季至今，他一共只打了19場，但場均有29分7.3籃板5.3助攻、投籃命中率52.4%、三分命中率43.4%的佳績。

Kevin Durant working out before the Nets game against the Knicks tonight. pic.twitter.com/oY2dG7Uqzh — Malika Andrews (@malika_andrews) April 5, 2021

而在他受傷期間，籃網隊先後網羅哈登(James Harden)、葛瑞芬(Blake Griffin)、艾卓吉(LaMarcus Aldridge)等明星球員，配上原有的厄文(Kyrie Irving)、喬丹 (DeAndre Jordan)，戰力已經非常可觀，若再加上杜蘭特肯定更令人畏懼。

今天早上ESPN記者Malika Andrews在籃網主場看臺拍到杜蘭特賽前投籃畫面，他狀態看來非常不錯，影片中他的「金雞獨立」跳投準確命中，運球後底線急停跳投也毫不馬虎！似乎宣告王者即將歸來。另一位籃網記者Kristian Winfield也放出一段他拍到的影片，杜蘭特在中遠距離頻頻出手，幾乎彈無虛發，Winfield讚嘆道：「他幾乎沒有漏掉任何一球！」

籃網隊目前以36勝16敗成績傲視東區，但與第2的公鹿僅有1場勝差，而目前加入多位戰將，想必布魯克林球迷都非常期待杜蘭特回歸，不過這也將考驗新手教練納許(Steve Nash)的調度能力，要如何將這幾位球星作用發揮到最大，勢必是他執教生涯一大難題。

(中時新聞網)