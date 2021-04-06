台開(2841)2020年財報被會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，4月7日起將打入全額交割股。董事長邱復生無奈的說，公司代墊款項太多，累計高達90億元，他高聲呼籲中央政府救台開，並要股東別賣掉股票，台開擁有25萬坪土地，容積達32萬坪，鑑價總值達290億元，希望股東們留住股票，台開很快會再現。

台開即將在明日遭打入「全額交割股」，今日股價跳空鎖在跌停板5.87元，收盤也未能打開，成交量為1萬7477張。邱復生說，這回遭打入「全額交割股」，都是因為政府作為影響所致，舉例來說，109年11月中又遭遇台中市政府以尚未確定之債權向法院聲請假扣押，導致台開公司與銀行間關係緊張，而其他地方政府則持續違法違約，包括花蓮縣、台中市、高雄市，皆拒絕台開公司繼續出售土地以回收開發成本。

邱復生強調，公司近5、6年做了非常多的努力，包括金門風獅爺購物中心、花蓮台開新樂園、新埔雲夢山丘等開發案，一直都在努力當中，但還是來不及挽救。2020年全球因突然出現的新冠肺炎疫情衝擊，投資的金門風獅爺購物中心受到影響，兩岸小三通暫停營運、航運減班及金門多處景點關閉，來金旅客大量減少，嚴重影響園區整體運作及營業收益。

(時報資訊)