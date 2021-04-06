聚陽(1477)3月份合併營收為新台幣26.29億元，較去年同期增加12.1%。累積首季合併營收為68.17億元，較去年同期增加11.2%。聚陽董事長周理平日前表示，今年展望是歷年來最樂觀的一年，客戶訂單強勁，第三季旺季產能爆滿，擴產2-3成都還不夠，今年是開啟未來3-5年高成長的轉折年。

聚陽去年產能約1460萬打成衣，今年擴產後估達1800萬打，而以產地來看，預計在印尼增加最多，其次則是越南及柬埔寨，聚陽董事會也決議通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為1035萬美元，預計明年第二季底開出，初估明年的全年總產能將突破2000萬打。

至於資本支出，今年估在2500-3000萬美元左右。今年聚陽主要客戶成長普遍強勁，迅銷估將有雙位數成長，GAP、Target可望成長2-3成，在客戶積極搶產能下，不光是第三季產能吃緊，連淡季都被訂單塞滿，也正在洽談第四季的訂單。

聚陽也持續優化產品組合，今年高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收估成長40%，占比亦約4成，居家相關服飾則占比則約6成。

(時報資訊)