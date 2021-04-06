台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，根據日前發布的最新民調顯示，若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟。不過，有媒體發現，現在罷免進度不如預期，似乎進入「聲勢高、連署慢」的狀況發生，也因此國民黨副秘書長顏寬恒也一改低調態度動起來，在罷免高民調下，積極舉動更可無後顧之憂。

據《TVBS》3月29日發布罷免陳柏惟民調，詢問有投票意願的民眾，假如「明天是投票日，會投同意罷免或是不同意罷免陳柏惟」？結果顯示，有48%會投同意罷免，30%不同意罷免，另外21%未決定。經換算後，不同意罷免的比例，約佔全體20歲以上台中立委第二選區（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）民眾的15%；而同意罷免比例約佔全體的24%，以2020年該選區選民約29萬人估計，大約相當於7萬票，略低於選罷法25%的門檻。

不過，根據港媒《中評網》今（6日）報導指出，雖然罷免民調高，但目前連署時限也快要過半，但連署數卻尚未達5成，罷免陳柏惟案形成「聲勢高、連署慢」的微妙狀態，之所以形成這樣的情形，罷免提案領銜人楊文元表示，他們聽到外界在傳如果連署恐有個資外洩的危險，這讓很多鄉親擔憂，才造成連署效率慢的情形發生。有鑑於此，顏寬恒似乎一改過去不過問的態度，也動起來和罷免團體分進合擊，藉以刺激連署效率，畢竟在罷免高民調支持度下，積極舉動可以無後顧之憂，陳柏惟罷免案後續變化值得觀察。

據罷免相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免陳柏惟第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)