29歲大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆料找代理孕母，小孩還沒出生兩人就鬧翻分手，鄭爽還爆粗口抱怨拿不掉小孩，鬧得沸沸揚揚，2人也正式開庭，借貸糾紛案日前結果出爐，而鄭爽的媽媽也沒閒著，頻繁按讚網友罵張恒的發文，再度掀起熱議。

鄭爽向法院提告，要求張恒歸還欠款2000萬人民幣（約新台幣8816萬元），一審判決還款，張恒上訴後仍維持判決，當時張恒還發文抒發心情，「我對上海市二中院的判決表示遺憾」，又接著爆料，「鄭爽透過幾個公司和家人通過陰陽合約，代持公司進行了逃漏税」，引起外界討論。

而美國的撫養權官司6日也再度開庭，這次判決將影響到2個孩子的最終撫養權。然而有網友發現，鄭爽媽媽最近在網路上動作頻頻，或許是護女心切，竟瘋狂按讚網友辱罵張恒的文章和留言，包括吃軟飯、惡毒等等，5日鄭爽媽媽又按讚一則動態，封面上寫著：「我希望鄭爽能東山再起」。

鄭爽媽媽按讚，希望女兒東山再起。(圖/翻攝自微博)

消息曝光後，網友忍不住狂酸，「求這自私自利的一家子不要再出現在大眾面前，帶壞青少年。」、「這樣的明星還能復出，這些粉絲也是腦袋壞掉了吧」、「代孕，棄養，偷稅，哪條不是犯法，是準備去監獄複出嗎？」、「噁心，道德人倫都沒有」。

(中時新聞網)