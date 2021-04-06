今年清明連假第一天，台鐵太魯閣號408次撞上滑落工程車，釀成50死慘劇，消息傳開後，引來許多國際媒體推播報導，知名影星芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）今(6日)稍早在推特發文，指她看了新聞後忍不住悲痛落淚，向罹難者致上哀悼，總統蔡英文、外交部長吳釗燮也回應了。

78歲的芭芭拉史翠珊出道近60年，曾獲兩座奧斯卡金像獎、10座葛萊美獎、5座艾美獎、9座金球獎，其中曾在葛萊美獎、金球獎得到終身成就獎肯定，能演能唱的她發行了36張專輯，以美國唱片業協會承認的專輯銷量計算，更是史上銷量最高的女歌手。

外交部部長吳釗燮回應芭芭拉史翠珊。（圖／翻攝自MOFA_Taiwan推特）

聽聞台灣發生火車出軌悲劇，今芭芭拉史翠珊在推特發文關心，寫下：「讀了這次意外的消息後，讓我忍不住為那些很棒的人們失去他們寶貴生命的故事落淚」，她為此同感表示心碎，並獻上最深的哀悼，最後標註蔡英文總統、及外交部的推特帳號。

總統蔡英文允諾會努力幫助因意外受影響的人們。（圖／翻攝自iingwen推特）

對此，外交部部長吳釗燮回應：「由衷感謝您體貼和感人的訊息，現在對台灣每個人來說都是一段難熬的時光，但我們會堅強一起度過」，外交部推特強調：「除了感謝您的哀悼和關心，政府正努力確保致力於搜救及重建工作能持續快速進行，讓需要的人都能得到需要的幫助」，總統蔡英文回應並允諾：「謝謝您的關心，也感謝您的支持，同時我們也會努力幫助那些因這次悲劇受影響的人們」。

President Tsai and Minister Wu — my heart breaks for you and your country. Reading about this accident brings tears to my eyes for all of these amazing people who lost their precious lives.

With my deepest sympathies,

Barbra Streisand @iingwen @MOFA_Taiwan — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 6, 2021

(中時新聞網)