今年清明連假第一天，台鐵太魯閣號408次撞上滑落工程車，釀成50死慘劇，消息傳開後，引來許多國際媒體推播報導，知名影星芭芭拉史翠珊（Barbara Streisand）今(6日)稍早在推特發文，指她看了新聞後忍不住悲痛落淚，向罹難者致上哀悼，總統蔡英文、外交部長吳釗燮也回應了。

78歲的芭芭拉史翠珊出道近60年，曾獲兩座奧斯卡金像獎、10座葛萊美獎、5座艾美獎、9座金球獎，其中曾在葛萊美獎、金球獎得到終身成就獎肯定，能演能唱的她發行了36張專輯，以美國唱片業協會承認的專輯銷量計算，更是史上銷量最高的女歌手。

外交部部長吳釗燮回應芭芭拉史翠珊。（圖／翻攝自MOFA_Taiwan推特）
外交部部長吳釗燮回應芭芭拉史翠珊。（圖／翻攝自MOFA_Taiwan推特）

聽聞台灣發生火車出軌悲劇，今芭芭拉史翠珊在推特發文關心，寫下：「讀了這次意外的消息後，讓我忍不住為那些很棒的人們失去他們寶貴生命的故事落淚」，她為此同感表示心碎，並獻上最深的哀悼，最後標註蔡英文總統、及外交部的推特帳號。

總統蔡英文允諾會努力幫助因意外受影響的人們。（圖／翻攝自iingwen推特）
總統蔡英文允諾會努力幫助因意外受影響的人們。（圖／翻攝自iingwen推特）

對此，外交部部長吳釗燮回應：「由衷感謝您體貼和感人的訊息，現在對台灣每個人來說都是一段難熬的時光，但我們會堅強一起度過」，外交部推特強調：「除了感謝您的哀悼和關心，政府正努力確保致力於搜救及重建工作能持續快速進行，讓需要的人都能得到需要的幫助」，總統蔡英文回應並允諾：「謝謝您的關心，也感謝您的支持，同時我們也會努力幫助那些因這次悲劇受影響的人們」。

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(中時新聞網)

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