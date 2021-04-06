30歲美日混血超模水原希子，因擁有一張「厭世臉」走紅，在時尚圈影響力不小，也是許多時尚品牌爭相合作的對象，近日她為了攝影師好友茂木モニカ的藝術展（夢の続き），拍攝一系列寫真，更大膽全裸上陣，可說是出道以來最大尺度，不過卻引來日本網友砲轟。

水原希子替好友茂木モニカ的藝術展（夢の続き）拍攝一系列作品，大膽全裸上演解放自我的公路之旅，從她搶先曝光的照片看來，不僅有全裸的剪影，還有奔跑在布滿白雪的林間畫面，尺度可說是出道以來最大的。

水原希子尺度太大遭日網友轟爆。(圖／翻攝自水原希子IG)

而水原希子在這組寫真裡，沒有過多修飾，僅用自然清新的素顏出鏡，讓整體呈現返璞歸真的元氣與活力，以健康性感為主，她也分享自己對於性感的態度。

「我覺得把裸體歸為禁忌的東西、給人一種消極的態度，這是不對的，健康的裸露不應該如此晦澀」，所以她希望大家可以嘗試赤腳出門，感受大自然帶來的治癒。

不過她過於開放的態度，日網友卻不買單，砲轟「發言實屬有病」、「寫真集能賣得出去才怪」、「她可以發表出來，但問題誰想看？」其實，水原希子過去也有不少爭議行為。

包含未成年抽菸喝酒、在和室拍開腿照等，讓網友認為她玷汙了嚴肅的日本文化，面對外界的酸言，水原希子倒是看得很開，她也多次出面回應，混血身分不被接納是事實，但仍希望大眾對人種、性別的歧視能快點消失。

(中時新聞網)