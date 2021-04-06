台東縣消防局關山大隊日前獲報，南橫公路「栗松溫泉」1名70公斤重男子體力不支求援，6名救難人員到現場才發現是120公斤的胖男，在人力不足的情況下，花了4個鐘頭才完成救援，警消呼籲，民眾求救時務必如實申報，以免延誤救援。

關山大隊搜救人員表示，4月3日深夜接獲通報，1男子在栗松溫泉體力不支需救援，搜救人員詢問相關資料，以便做好救援準備。據報案女子稱，該男子約70公斤，救援人員衡量「輕重」後組成6人小組趕往現場。

搜救人員說，抵達栗松溫泉入口處時碰到報案女子，再次詢問女子，待援男子的基本資料，女子改口說可能90公斤重，身高176公分，心想「怎麼多了20公斤，不過90公斤也還好」，立即下切至溫泉，但是當搜救隊伍接觸到男子時，當場傻眼，目視應該超過百公斤，再次詢問，男子才說120公斤。

關山大隊鹿野小隊長林有智表示，雖然體重落差很大，但是人還是要救，搜救人員原本採取揹負方式，但因實在太重，只好改將男子綁在身上用拖的，後面的人邊推邊鼓勵男子，原本僅需1個小時到1個半小時的爬坡路程，大夥連拖帶拉，花了4小時終於完成救援。

林有智指出，栗松溫泉不是後花園說走就走，下去很簡單，但上來時是爬坡，有些路段要拉繩，坡度幾乎是80度，如果沒有充分的體力「會被擊敗」。為了保障自己與搜救人員的生命安全，報案時請如實申報身高、體重及過去病史，以利調動人力。

(中時 )