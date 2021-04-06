證交所將於4月7日起一連8天，與寬量國際、群益金鼎證券共同舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，共有超過50家公開發行公司參與，為證交所辦理線上引資活動以來發行公司參與最多的一次，預計將吸引來自亞太、美國、歐洲等地之機構投資人參與。

台灣受邀出席的公司有台泥、信錦、永冠、葡萄王、川湖、三陽、群光、陽明海運、京城銀、中壽、富邦金、國泰金、新光金、京鼎、融程電、嘉澤、世芯-KY、欣陸、材料-KY、南寶、祥碩、宏正、旭隼、矽力-KY、穎崴、騰輝-KY、達方、勤誠、富邦媒、億豐、商億-KY、中鼎等為上市公司。

另六角、穩懋、中裕、興采、智崴、聖暉、胡連、藥華藥、長科、逸達、昇佳、網家、群聯、光隆、森鉅等為上櫃公司，還有伊雲谷、仁新、芯測及詠業等興櫃公司，出席公司陣容堅強。

參與之發行公司，家數為歷次線上引資之最，包括32家上市公司、15家上櫃公司及4家興櫃公司，從產業別來看，涵蓋了雲端服務、消費、電商、金融、原物料、半導體、硬體製造、軟體、生技醫療、基礎建設等領域。屆時將安排參與公司之董事長或執行長，於4月7～16日間與國際機構投資人進行逾1,000場次的一對一會議。

證交所表示，今年以來，台灣加權股價指數漲幅約10％，超過美、英、日、韓、港等市場，漲幅居全球主要股市之冠。疫情期間，臺灣資本市場的韌性與上市公司永續發展的特質，始終是國際機構投資人關注的焦點。近期各上市公司去（109）年財務報告書陸續出爐，證交所身為我國資本市場與國際接軌之橋樑，將透過與寬量國際共同舉辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，與全球機構投資人傳遞穩健經營的重要訊息。

此次「Taiwan CEO Week」活動，特別規劃於4月14日舉辦線上專題講座「ESG領域的台灣領導者」，與談人除了證交所、機構投資人代表外，亦邀請國內在ESG表現上相當優異的上市櫃公司總經理，從上市公司、投資人以及證交所的觀點，向國際投資人發聲，傳達台灣資本市場ESG之執行成果，並吸引國際投資人投資台灣ESG表現良好的上市櫃公司。

(工商 )