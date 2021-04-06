香港衛生防護中心公布，6日新增7例確診個案，隔1日再度回落至單位數，其中一名患者為一12日大男嬰，為疫情爆發以來年紀最小的確診者。

香港6日新增個案中有4例屬輸入個案，有2例被驗出帶有N501Y變種病毒，另有3例本土關聯個案，為5日確診的源頭不明個案的緊密接觸者。因今日無源頭不明個案，故香港衛生防護中心不設疫情記者會。香港目前累計確診病例11,532例，另有少於10例初步確診個案。

3例香港本土關連個案中，包括一名12日男嬰、7歲女童及31歲女，其中男嬰及女童分別於本月5日及4日出現病徵，31歲女則無病徵。3人為昨日確診的32歲源頭不明男子的緊密接觸者，患者於旺角惠豐中心豐澤任職售貨員，4人同居於油塘邨華塘樓。

另外，該名12日大男嬰為疫情爆發以來年紀最小確診者，並於3月27日曾到觀塘母嬰健康院。香港上一名年紀最小確診者為1名出生14日的男嬰，於1月27日確診，無病徵，屬機場三跑地盤群組。

4例境外輸入個案中，有3例從印度到香港，包括2男1女，年齡介於30歲至40歲，其中男子為一名39歲外傭，被驗出帶有N501Y變種病毒。剩下一例輸入個案為21歲男，於5日乘搭EK384由巴基斯坦到香港，被驗出帶有N501Y變種病毒。

(中時 )