AZ新冠疫苗爆出罕見腦部血栓疑雲，多國已經停止長者施打，一向力挺AZ疫苗的英國，政策可能大轉彎，英媒報導，英國最快今（6）日決定是否讓30歲以下停止施打AZ疫苗。至今英國發生30例腦血栓案例，當中有7人喪命。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國藥品及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）最快今日就會決定是否停止讓30歲以下民眾施打AZ疫苗。

英國藥品及保健產品管理局2日公布數據，英國境內確實有民眾施打完AZ疫苗後，出現稱為腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis，CVST）的案例，至今1,810萬人接種AZ疫苗，共發生30起腦血栓案例，等於每60萬人就有1人有這種症狀，當中有7人喪命。

報導引述英國第4台新聞（Channel 4 News），2名消息人士透露，儘管目前數據仍不明確，但確實有在討論提供年輕民眾另一種疫苗。

英國流行病學家佛格森（Neil Ferguson）表示，如果證實血栓發生和疫苗有關，或許AZ疫苗就不適合讓年輕人施打。

不過他強調中老年族群仍應該接種疫苗，因為這個族群面臨的新冠肺炎風險遠大於血栓風險，不過若將年輕族群考慮進去，風險評估將會更複雜，因為年輕族群較不易感染新冠病毒，但是產生血塊的風險可能更高。

英國科學家估算過，25歲至44歲的族群死於新冠肺炎的風險為0.04%，15至24歲族群的死亡風險為0.01%，相較之下，如果是較年長的族群，死亡風險將高達6%。

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(中時新聞網)