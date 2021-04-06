不少人會定期買彩券，除了做公益，更懷抱著中獎夢！搜狐網命理專欄點名，在未來3個月內，生肖猴、虎以及牛的人將迎來好運勢，不僅財運當頭，中獎運超旺，事業上更會連連進步，撿錢撿到手酸。

▍1. 生肖猴

屬猴的人個性熱情幽默，朋友眾多人緣很好，在未來3個月，屬猴人將一舉迎來好運勢，事業一帆風順，有機會做出很亮眼的成績來，也會獲得上司的認可，成功升職加薪，讓人羨慕不已。不僅如此，就連財運也非常旺，賺起錢來絲毫不費力，羨煞旁人。

▍2. 生肖虎

屬虎的人在本月橫財加身，財運越到月底就越好！不僅能邂逅不少貴人，機遇更是數不清，事業上連連進步，不光是工資在漲，就連自身的偏財橫財也不少。在未來3個月內，屬虎人的中獎運更佳，有時不經意出手買彩券，就有中大獎的可能，將會數錢不間斷，鴻福好運享不完。

▍3. 生肖牛

屬牛的人在本月三合入本令，財祿宏興、家宅安寧，貴人相助機率加大，可說是財運當頭，多財善賈，不管走到哪裡都是旺家的命，能為門庭添福氣。屬牛人如果可以改掉多管閒事的本性，未來3個月必定會財庫大開運氣旺盛，賺得盆缽滿載，未來生活富貴無憂。

(中時新聞網)