台鐵太魯閣號出軌釀50死，發生事故的隧道上方即為大清水服務區，巧合的是，服務區內立有2個「殉職碑」，其1是花蓮工務段首任段長吳錦文遭落石砸死的殉職碑，另1個則是日治時期51名開路工人殉職的悼念碑；因「51」數字與此次出軌事件死亡人數過於接近，詭異巧合讓網友起雞皮疙瘩，直呼毛毛的。

此次太魯閣撞車事故的隧道上方即為大清水服務站，而該服務站有2塊殉職碑，其中1塊為1992年日治時期51位築路工人在開路過程不幸喪命的殉職碑，另1塊則為前省公路局花蓮工務段首任段長吳錦文1950年6月7日殉難於清水斷崖的殉職碑；「吳錦文殉職紀念碑」在2015年才搬遷到大清水服務站。

另1個日治時期的碑上僅寫著「殉職碑」3字，未寫明殉職原因、身分、過程等，僅知是51名開路工人因公殉職，碑在1922年立成。（圖／翻攝自「國家圖書館臺灣記憶」文獻）

據悉，「吳錦文殉職紀念碑」原本位在「仁水隧道」南端出口處，因為蘇花改才移至大清水服務站；花蓮務段首任段長吳錦文在民國39年6月6日因一起大地震，造成清水隧道南口路基崩塌逾40公尺，吳錦文隔日搭乘小漁舟勘災，不幸行走於便道時，被上方落石擊中墜海，因公殉職，得年僅38歲。

而另1個日治時期的碑上僅寫著「殉職碑」3字，未寫明殉職原因、身分、過程等，僅知是51名開路工人因公殉職，碑在1922年立成，1957年仿古新刻，一直都在大清水服務站位址；然而，51名開路工與此次出軌事件死亡人數50人極為接近，過於巧合的數字讓網友不禁全身起雞皮疙瘩，大喊「毛毛的」。

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(中時新聞網)