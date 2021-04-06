韓股周二出現連續第四個交易日的上漲；強勁的美國經濟數據，讓投資人寄望於美國和全球快於預期的經濟復甦希望。韓元走強，基準公債殖利率下滑。

周二南韓KOSPI指數收漲6.25點或+0.20%，為3127.08點，並收復了早盤下跌0.34%的失土。

數據顯示，美國三月服務業活動來到有紀錄以來新高的水準，道瓊和標普周一突破史上新高。

外資在交易所成為主要買家，淨買超5434億韓元(約4.85億美元)，為連續第四個交易日出現買超。機構投資人和散戶則分別賣超5145億韓元和324億韓元。

在重量級企業中，三星電子和網路公司Naver分別上漲0.70%和3.05%；電池製造商樂金化學則下滑0.61%。

樂金電子大漲3.56%。該公司於前一日宣布關閉虧損連連的行動手機部門；投資人認為該宣示有助於提高公司市值。

鋼鐵製造商浦項鋼鐵(POSCO)跌1.79%。此前新聞報導指稱，浦項已經開始評估，如何終止和退出由緬甸軍方控制的一家合資企業。

在境外交易平台中，韓元上漲0.4%，1119.4韓元兌一美元。

(時報資訊)