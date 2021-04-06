鮮活果汁-KY（1256）6日公告2021年3月合併營收為新台幣3.5億元，年增138.54％；累計1～3月合併營收9.94億元，年增171.59％。3月跟首季合併營收雙雙創下歷史同期新高紀錄！

針對成長動能，鮮活表示，主要是去年遇新冠肺炎疫情，基期相對較低，加上公司透與全國性連鎖餐飲、手搖茶飲系統等終端客戶的直接合作，並受惠新式茶飲市場需求，帶動營收穩健增長。

展望後市，鮮活指出，第二季起進入夏日飲品旺季，鮮活配合客戶所需，與手搖茶飲連鎖品牌深度合作，並提升與經銷商關係緊密度，致力提升競爭優勢，可望維持營運穩健發展。

鮮活成立於1998年，是一家專業生產濃縮果汁飲品原物料供應商，主要產品為果汁、果粒、果粉，主要客戶為中國大陸各地區區域經銷商、連鎖餐飲業者及食品加工廠等。目前擁有昆山、廣東及天津三座廠房，年總產能可達11萬噸。

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