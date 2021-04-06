台南市議會教育委員會曾培雅、許又仁、蔡旺銓等議員要求要求教育局，重新檢討鹽行、永康國中學區，並承諾永康國中學生原班就讀及教師專長授課，以降低負面影響，兼顧兩校發展。（洪榮志攝）

台南市新設的永康區鹽行國中，因沒有學區移撥，直接與永康國中共同學區，不僅直接導致永康國中減班，連附近的大橋國中也受波及減班，進而影響教師權益，市議會教育委員會許又仁、曾培雅、蔡旺銓等3議員，6日要求教育局重新檢討學區、承諾永康國中學生原班就讀及教師專長授課，以降低負面影響，兼顧兩校發展。教育局回應說，會優先考量並保障學生的學習權益。

永康國中教師會長鄭慶國指出，鹽行國中招生後，永康國中新生減少2班，新學期只會有15班；加上鹽行國中招收一升二，升國二的班級幾乎都有人轉學，呼籲教育局讓留下來的學生能安心就讀，不要因學生數減少而合併班級，否則對學生受教權不公平。

許又仁也說，永康國中減班，教師有超額問題，要求教育局讓永康國中的超額老師優先到鹽行國中，以平衡師資結構。

教育局表示，鹽行國中110學年度新設校招收國一及國二學生後，目前清查轉學至鹽行國中的永康國二生僅有30人，且均分在各班1至2名，因此在考量學生學習權益及就學穩定性下，不會重新編班。

此外，永康國中110學年度也沒有超額教師問題，如果該校教師有介聘需求，可依鹽行國中開設的類科參加市內教師介聘，教育局也已協調鹽行國中釋出6教師名額，讓永康國中介聘調入。

教育局強調，鹽行國中設校的目的，是為了滿足居住在永康區三民里、塩行里、塩洲里、塩興里、蔦松里學生的就學安全需求，因該區涵蓋國道、鐵路，學生上下學頻繁橫跨交通要道恐有安全疑慮，所以將這5里列為與永康國中共同學區，讓家長可依學生需求，自由選擇就讀永康國中或鹽行國中。

教育局還說，目前鹽行國中110學年度招生已於2021年3月26至27日完成登記作業，該校國一新生預計招收5班、國二招收2班，對永康國中現有國一升國二的學生變動情形影響不大，因此決定不重新編班，讓該校現有各班學生維持正常作息。

(中時 )