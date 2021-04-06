53歲港星陳小春和小16歲的應采兒結婚11年，育有兩個寶貝兒子，時常在社群平台分享家庭生活，看起來幸福又和樂，只不過應采兒最近在節目爆料老公的真面目，不僅謊話連篇，連自理能力都沒有，擔心成為兒子Jasper（陳胤捷）的壞榜樣。

應采兒近日在節目《聽姐說》表示自己有三個兒子，其中一個就是老公陳小春，因為他雖然長到53歲，卻是不折不扣的生活白癡，連換燈泡都會拆爛燈座，完全不懂得如何組裝生活用品，大至嬰兒床、小至安裝電視盒子都有困難，可怕的是，只要他碰過的電器就會壞掉，「包括音響，我不在家，他不播音樂。」除此之外，陳小春也不知道怎麼辦理登機手續，還有金魚腦，多次忘記密碼後索性改成123456。

最令應采兒受不了的地方，就是陳小春很愛說謊，好幾次口頭都說要戒菸，但每天都會趁出去買咖啡時偷吸菸，讓應采兒相當頭痛，很怕兒子Jasper有樣學樣，沾染到老爸的惡習。

雖然一直猛爆陳小春的糗事，但應采兒坦言還是超愛老公，因為對方最大的優點就是包容，總是能忍讓脾氣很衝的自己，最後應采兒下了結論：「其實婚姻就是這個樣子的，你幹你擅長的，他幹他擅長的，那他擅長什麼呀？他擅長忍我！畢竟姐不是大哥的女人，我是大哥本人！」妙語如珠又充滿哲理的一番話贏得不少掌聲和笑聲。

(中時新聞網)