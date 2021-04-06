台鐵8725次柴油自強號列車載著太魯閣408次殉職司機員袁淳修骨灰，停靠樹林站，工作人員列隊敬禮，高喊「樹林站到了，任務結束」，送袁淳修最後一程。（蔡雯如攝）

司機員袁淳修回家了！同仁列隊送別悲喊「一路好走」 列車停靠樹林站象徵下班、任務完成

太魯閣殉職司機專列到樹林站 台鐵人敬禮「任務結束」。（蔡雯如攝）

台鐵太魯閣2日發生撞擊意外，司機員袁淳修用盡全力拉手煞車，但仍未能阻止憾事發生，車內50人罹難，袁淳修遺體今於花蓮慈雲山火化，由於袁淳修發生事故後，未能完成下班動作，台鐵今則派出柴油自強號專車，將他運回樹林。列車到達時，台鐵工作人員穿著正裝，胸前繫黃絲帶，高喊「樹林站到了，任務結束」，送袁淳修最後一程，專車也將繼續駛向袁淳修故鄉台中豐原。

袁淳修骨灰今早火化後，搭乘台鐵8725次柴油自強號列車送回台中豐原，途中停靠樹林火車站，象徵任務結束，列車在下午2時42分到達，機務處長陳詩本、樹林站長王增熙等台鐵人員列隊，列車進站時一致喊著「淳修，樹林站到了，任務結束」，並敬禮致意。

列車停留約6分鐘，進行乘務員交班後，再度駛往台中豐原站。列車駛離時，鳴笛3聲向袁淳修致敬，工作人員也再度敬禮致敬，高喊「淳修一路好走」。陳詩本表示，淳修是一個盡職、陽光的男孩，意外發生時僅有短短4秒能應對，他已經做了他能做的， 把煞車拉到最大、盡職按喇叭，將傷害降到最低，所有同仁長官對他都非常不捨。

陳詩本說，袁淳修在台北機務段樹林站任職，今天也是他的公祭，所有同仁繫上黃絲帶，送他最後一程，讓他完成到班程序，沒有牽掛的放心離去，列車到達豐原站後，台鐵的幾位同仁也會一路送他回家，讓淳修一路好走。

另外，同樣殉職的助理司機員江沛峰，今日也在花蓮火化完成，彌撒後台鐵尊重家屬意願，江沛峰骨灰將由神父陪同開車送回樹林天主教堂，因此就沒有採用列車接送方式。

(中時 )