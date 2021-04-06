天后點紅唇膏禮盒，平安、財富、愛情三重守護。(圖/太陽星網路科技提供)

防疫之際，美麗也不可少！今年媽祖出巡，多了一份美麗獻禮，為媽祖妝點出巡儀容。太陽星公司與大甲媽攜手合作推出「天后點紅唇膏禮盒」，以媽祖出巡必備華蓋、媽祖配飾金牌鎖片、媽祖的鳳冠珠簾意象為創意主軸，與三款時下最流行的三色唇膏結合，打造具文化美學的「口紅護身符」，守護妳的官運財運、健康平安、婚姻愛情。

太陽星總經理林淑黛表示，很榮幸可以與大甲鎮瀾宮合作，諾旺生技、森田藥粧聯名推出，慶生堂製造，這系列唇膏除了結合媽祖意象的守護設計外，並萃取台灣原產火龍果的精華與色素，讓吃素的信眾也可以安心使用，此外，這也非常適合擺放在「花粉桌」上供奉媽祖，彰顯天后「點紅」的意念。在這次的預購活動當中，特别提供限量贈品 - 【錢滾錢護身符錢包】，裡面放入鎮瀾宮八卦符與幸運錢母一枚，祝福信眾可以「牛轉錢坤」，新的一年，迎來好運氣，平安如意。

天后點紅唇膏禮盒，最初的發想是想獻給媽祖一份溫暖的禮物。三款口紅由三種不同的媽祖意象守護：正紅色號的「正氣殷紅」霧面唇膏，是源自於媽祖陣前的「涼傘」華蓋。由掃除災厄，阻擋不祥穢氣的華蓋，來守護妳的官運財運，讓小人退散，阻礙盡除。裸粉色號的「幸福嫣紅」霧面唇膏，是源自於媽祖的鳳冠珠簾，以此聯想民間女子出嫁的鳳冠，來守護妳的婚姻愛情，祝禱一生幸福美滿。橘紅色號的「如意橙紅」潤澤唇膏，是源自於媽祖配戴金鎖片上的鳳凰，讓象徵平安無憂的如意平安鎖，守護妳的健康平安，天天都有好氣色。讓結合媽祖意象的三重守護，給妳最時尚的保庇。

(由左至右)【天后點紅唇膏】如意橙紅款，色號168，守護平安與健康; 正氣殷紅款，色號888，守護財運與事業; 幸福嫣紅款，色號520，守護婚姻與愛情。(圖／太陽星網路科技提供)

天后點紅的名稱也是向媽祖擲筊，連獲媽祖三聖筊而來。這個命名是來自於媽祖「點紅燈」的傳說。傳說，若人們在海上迷失方向、甚至是遭遇災禍，只要呼喚一聲「媽祖」！媽祖會在海上點起一盞紅燈，保護、領航海上的子民，指引歸途。而點紅二字不單單只是點紅燈的意象守護，更有點上紅妝之意。天后點紅，是來自媽祖紅燈的守護，更是為信眾點上紅妝的祝福，天后點紅每支唇膏，都有大甲媽的過爐加持，保庇信眾財運官運、健康平安、婚姻愛情，都能夠萬事如意，心想事成。

天后點紅唇膏禮盒與媽祖同享美麗時尚，4月6日正午12點起，至4月25日24點為止，於「超級站」官網限時限量預購優惠，前250名下單隨禮盒組贈送大甲媽加持的錢滾錢護身符錢包（市價399元），與媽祖結緣，獲得大甲媽的保庇！

大甲媽加持時尚唇膏保平安：https://www.superstation.com.tw/

天后點紅免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00

(中時新聞網)