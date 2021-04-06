新普3月、首季營收連袂寫同期最旺 16:092021/04/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組龍頭新普（6121）盤後公布3月營收，受惠於工作天數回升、筆電產業景氣能見度仍長，新普繳出史上最旺首季成績單，3月營收重返7字頭，達78.68億元，創下同期最佳紀錄，月增17.7％、年增33.8％。 累計新普首季營收達224.19億元，季減21.6％、年增54.8％，繳出歷年同期最佳成績單。 鮮活果汁3月、首季營收 雙創歷史同期新高 《紡纖股》聚陽首季營收年增逾1成 為高成長譜前奏 (工商 ) #新普 #首季營收 #月營收 #繳出 #成績單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》新產能開出 精測3月營收雙升登同期高 08:042021/04/06 財經 勤凱3月營收 續創歷史新高 15:502021/04/06 財經 《電子零件》聯茂3月營收攀峰 Q2獲利可期 08:192021/04/06 財經 瑞穎3月及第一季分別創單月、單季營收新高 10:192021/04/06 財經 健椿3月營收創單月新高 第一季創同期新高 17:422021/04/06 財經 亞德客3月營收創單月新高 第一季創單季新高 16:402021/04/06 財經 國防助攻 全訊3月營收年增翻倍Q1創高 16:502021/04/06 財經 《食品股》鮮活3月、首季合併營收 雙創歷史同期新高 16:492021/04/06 財經 大田第一季營收年增近倍 下半年樂觀可期 18:022021/04/06 財經 《半導體》威剛3月營收創31月新高 Q1逾7年高 15:072021/04/06 財經 《電機股》和勤首季營收創同期高 今年逐季增 14:332021/04/06 財經 財經熱門新聞 台股沒漲完 散戶注意：金融股跳過 這3種股票抓緊 - 財經 不輸半導體 下一波黑馬股別太早賣 - 財經 想買台積電資本支出概念股 專家說看兩指標 - 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 - 財經 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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