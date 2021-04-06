電池模組龍頭新普（6121）盤後公布3月營收，受惠於工作天數回升、筆電產業景氣能見度仍長，新普繳出史上最旺首季成績單，3月營收重返7字頭，達78.68億元，創下同期最佳紀錄，月增17.7％、年增33.8％。

累計新普首季營收達224.19億元，季減21.6％、年增54.8％，繳出歷年同期最佳成績單。

鮮活果汁3月、首季營收 雙創歷史同期新高
《紡纖股》聚陽首季營收年增逾1成 為高成長譜前奏

(工商 )

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