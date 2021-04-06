加密貨幣市場在電動車大廠特斯拉，以及大型金融機構摩根士丹利、高盛，還有Paypal、Visa等支付機構陸續宣布支援下，美國財政部長葉倫就算一再強調其非法融資活動問題，比特幣仍數度挑戰6萬美元關卡。除了比特幣，以太幣稍早突破前高，讓加密貨幣市值站上2兆美元關卡，直追美國科技巨頭蘋果目前的市值2.11兆美元。

截至台灣時間6日下午4點，比特幣每顆價格上漲1167美元或2.04%、暫報58,474美元；以太幣每顆價格上漲63.3美元或3.12%、暫報2,091.43美元。

早些時間在特斯拉買進價值約15億美元比特幣後，其價格再度暴衝，加密貨幣市值目前有一半來自於比特幣，之後的以太幣等5大加密貨幣則是占4220億美元。今年以來，比特幣市值增加超過100%，甚至在3月首度觸及6萬1千美元關卡。

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase則是將在本月於那斯達克上市。

以太幣做為公共區塊鏈平台「以太坊」提供去中心化來處理對等合約的數為貨幣，總發行數不明，近期相當火熱的去中心化金融 (DeFi)、NFT應用，都是採取以太坊的技術服務，這也提高以太幣的價值。

隨著這2大加密貨幣價格暴增，去年底全球掀起新一波挖礦風潮，新推出的顯卡被搶售一空，據傳近4個月的報價飆漲超過1倍，

比特幣、以太幣自去年底開始價格狂飆，吸引新一波的挖礦風潮，刺激新推出的顯卡價格也跟著水漲船高，近四個月內顯卡報價漲幅逾 100%，市場上呈現一卡難求的現象。

(中時新聞網)