台鐵太魯閣號2日遭一台滑落的工程車撞上出軌，50人喪命，距離事件發生已經4天，搜隊隊員們仍身心受創嚴重，一闔眼就會想起隧道裡怵目驚心的景象，一名加入救援行列的義消賴建良表示，他閉上眼睛仍會想起他在事故現場一直撿罹難者殘肢，雙手是血的場景，幾乎每一節車廂旁都是遺體，身心飽受煎熬，直言陰影很大。

《東森新聞》報導，賴建良表示，太魯閣事故過了4天，仍陷在難過的情緒中，當時進入隧道搜救時，沒戴手套，只能用手一直撿、一直撿隧道中的殘肢，幾乎搜救的遺體都不完整，只能盡力找回他們的身體，看到哪邊有頭髮、有腿的，都趕緊裝入英雄袋裡。到現在晚上回家睡覺，那些畫面還是會浮現在腦海中，揮之不去，就連天亮了也一直睡不著，還是會一直想到事故現場。

另一名義消林宇祥表示，當時心裡只想著救人第一，沒有想太多，但直到現在心裡還是會害怕、有陰影，因為看到這麼嚴重的現場，車廂外都是四肢分離的遺體，頭、手、腳都沒有，幾乎每一句都沒有完整的，由於隧道裡道車廂外有一大段距離，只能從車頂把遺體一一運出去。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，災發生後，很多當事人日後都可能會有創傷後壓力症候群（PTSD），急性壓力反應有4個特徵，包括腦海不斷浮現災難畫面；想要壓抑、逃避災難存在；出現負面情緒和想法；常處於驚嚇狀態，睡不好、容易緊張，這些反應在災難發生的3、5天，甚至1周內都是正常的，但若持續1個月，就表示產生了PTSD。提醒身邊的人能多陪伴、傾聽，協助他們走出陰影。

(中時新聞網)