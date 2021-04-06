MOSFET(金氧半場效電晶體)廠杰力(5299)今日公布3月營收，單月營收衝上歷史新高，飛越2億元大關、達2.14億元，另外，杰力也公布2月財報，在工作天數減少下，單月每股依舊賺進0.88元，相較去年同期成長144%。

杰力3月營收2.14億元，單月營收首度躍上2億元大關、寫下歷史新高，也相較去年同期成長62.05%；杰力累計前3月營收合計5.79億元，較去年同期增加65.6%。

杰力也因證交所要求，公布2月單月財報，2月合併營收1.72億元、年增加89.61%，單月稅後淨利為3138萬元，每股獲利0.88元，相較去年同期成長144%，單月獲利淡季不淡，第一季營運也是樂觀可期。

杰力看好NB市場今年在後疫情時代出貨持續樂觀，目前全球非蘋筆電以外其餘多家NB廠皆為杰力客戶，杰力將持續以NB產品線為營運主軸，並瞄準高階商用NB、高階GamingNB/PC等，拉升ASP。

半導體晶圓、封測產能全球緊張，杰力也持續尋求新產能支撐客戶需求，晶圓產能今年以擴增兩位數為目標，到位時間應該落在下半年，至於後段封測，以今年上半年為基礎，下半年也希望再成長兩位數，此外，針對成長增加，杰力也會轉嫁客戶，產品漲幅約10~20%。

(時報資訊)