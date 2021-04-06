DRAM廠南亞科(2408)今(6)日公布2021年3月自結合併營收為64.08億元，創下2018年11月以來新高，較3月增加10.65%，較去年同期增加19.64%。南亞科定於4月9日舉行第一季法說會，為記憶體製造廠揭開法說會序幕。

受惠記憶體市況復甦，產品量價俱揚，南亞科3月合併營收突破60億元，並創下29個月以來新高。南亞科1~3月合併營收為177.31億元，較去年同期增加22.97%，季增率約2成。

展望今年，南亞科於上季法說會表示，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體(DRAM)產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

第一季南亞科淡季不淡，營收年增逾2成，季增為20.02%；且隨著記憶體市況增溫，產品價格止跌回升，有利南亞科獲利比上季明顯回升。

南亞科去年第四季營運落底，2020年第4季營收約為147.73億元，季減3.6%。受匯率影響以及產品價格續降，稅後純益9.11億元，季減43.6%，每股純益0.3元；2020年稅後純益76.72億元，年減21.9%，每股純益2.5元。

(時報資訊)