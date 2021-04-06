宏碁(2353)電競新品今起全面開賣，配備全新第11代Intel Core H35處理器的Acer Nitro 5及搭載RTX30系列顯示卡的Predator Helio 3000電競筆電、電競桌機Predator Orion 3000/5000/9000；以及專為電競玩家打造的Nitro XV272U KV護眼電競螢幕與Predator XB323U GX電競旗艦機種，此外還有護眼電競螢幕等。

宏碁今也舉辦Predator League電競總決賽，泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁延續電競熱度，去年疫情期間也持續舉辦線上Pradator League電競賽事，陸續在菲律賓、印度、越南等7-8個地區，舉辦超過140場電競比賽，並創立Planet 9電競平台，將持續擴大布局電競生態圈。

對於今年的筆電出貨展望，侯知遠認為，筆電需求強勁，目前在手訂單達逾4900萬美元(約新台幣13.9億元)，第2季將爭取更多標案，同時看好零組件供給逐季緩解，預期2Q出貨將優於首季。從泛亞區整體來看，2020年宏碁輕薄筆電、電競電腦、Chromebook去年出貨分別年增55%、34%、389%。今年第1季宏碁亞太區營收年增50%以上，營收年增率超過100%的市場包括菲律賓、日本、越南，營收年增率超過50%以上的包括馬來西亞、香港、新加坡。

宏碁今天推出的電競新品，從價格來看最受矚目是售價15.8萬的Predator Orion 9000（P09-920），強調專為核心玩家和職業電競選手而設計，提供頂尖效能、高階散熱系統和易於升級的特色，搭載Intel Core i9極致版處理器、Geforce RTX 3090顯示卡，以及4個16GB RAM及3TB HDD。

而Predator Orion 5000(PO5-615s)電競桌機，搭載效能強大可超頻的Intel Core S 系列桌上型電腦處理器，採用Cooler Master CPU水冷散熱器，具Intel Core i9及i7處理器選擇，內建Geforce RTX 3070/80/90顯示卡組合，最高擴充至64GB RAM及2TB HDD，售價自72,900-128,000元不等。

(時報資訊)