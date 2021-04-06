8年前年僅6歲的女童隨著母親與母親男友，借住在一名「叔叔」住處，沒想到叔叔趁女童母親與男友外出時，假借摸身體遊戲，性侵女童2次；台灣高等法院維持一審判決，斥責他的行為為社會道德、法理所不容，重判10年。可上訴。

高院考量被告藉女童母親朋友身分，趁獨處期間性侵女童，他的行為嚴重傷害女童身心健康及人格發展，造成難以磨滅的傷害，是為社會道德、法理所不容，且未對女童表示歉意，各判刑8年6月、8年，合併執行刑為有期徒刑10年。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時 )