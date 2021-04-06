大陸當紅女星迪麗熱巴的新戲《長歌行》，上周開播就引發話題，迪麗熱巴才因外貌掀起討論，她這回則是因哭戲了得而登上熱搜榜，只見迪麗熱巴在哭戲演技大爆發，儘管拍戲現場已喊卡，迪麗熱巴仍一臉揪結，哭到無法自拔。

迪麗熱巴放下高顏值，為了角色需求，多次以女扮男裝英姿颯爽模樣現身，迪麗熱巴工作室今則曬出迪麗熱巴拍戲花絮，這場戲是迪麗熱巴飾演的「李長歌」痛失摯友「阿竇」，迪麗熱巴在戲中哭得撕心裂肺，讓觀眾看了都揪心不已。

迪麗熱巴哭戲大爆發。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴工作室今下午則曬出這場哭戲的花絮，只見迪麗熱巴念著台詞：「恭送竇大將軍凱旋」，而她早已哭到臉都糾結在一起，儘管現場已喊卡，迪麗熱巴拍哭戲的情緒仍久久無法自拔、仰天流淚，撕心裂肺痛哭的模樣感染全場。

儘管拍戲現場已喊卡，迪麗熱巴仍哭到無法自拔。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴以一張洋娃娃的精緻高顏值，她這回在古裝戲中挑戰女扮男裝，甚至還引發網議論迪麗熱巴的古裝造型有點奇怪，不只沒了異域風情，還面露疲態，美貌甚至快輸給女配角趙露思，不過這回迪麗熱巴則靠著實力扳回一城，她在《長歌行》中演技大爆發，哭戲更是詮釋到位，高水準演出獲得網一片好評「看得我好虐」、「熱巴這次演得太好」、「太有爆發力」，而截至發稿前，微博還以「迪麗熱巴原聲哭戲花絮」登上熱搜榜，可見話題超夯。

(中時新聞網)