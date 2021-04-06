迎接勞動節並體恤平時辛勤工作的上班族，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅華山町，以及天成文旅繪日之丘等飯店，自4月19日至5月31日止聯合推出「有證我最罩」住房專案，凡於活動期間內之周日~周五入住，出示員工識別證或名片即享超優惠專案價格，入住精緻客房每房每晚最低1,300元起、溫馨家庭房每房每晚4人房最低2,500元起，等同四人同行入住溫馨家庭房每人僅須625元，悠閒享用飯店早餐及房客專屬設施及服務，讓人放鬆步調來趟城市慢活之旅，慰勞上班辛勞。

天成飯店集團旗下四館飯店推出「有證我最罩」住房專案，自4月6日起開放預訂，並於4月19日至5月31日間的周日至周五入住，可享旗下台北天成大飯店精緻客房每晚1,300元、溫馨家庭房每晚2,500元。鄰西門及艋舺商圈的台北花園大酒店精緻客房每晚1,999元、溫馨家庭房每晚2,999元，除可以每人千元不到的價格入住星級飯店客房外，還可享房客限定的50款免費古早味零食自助區「花園柑仔舖」，及飯店周邊景點免費接駁服務，輕鬆探索城市漫遊艋舺古今風華。

天成文旅華山町則推出華山雙人房每晚1,600元、華山四人房每晚2,500元，另享天成文旅-華山町大廳柑仔舖30種以上古早味零食，還可於一樓大廳免費參觀藝文展覽。被網友譽為阿里山腳下最美飯店的天成文旅繪日之丘推出精緻客房每晚2,300元、溫馨家庭房每晚3,500元，住宿期間內免費享用飯店精心準備的阿里山高山茶與道地茶點，還可免費使用飯店七樓星空童樂室，包含享用現場共多達50種以上的古早味零食飲料與各式趣味小遊戲，讓旅客們享受假期歡愉氣氛，創造旅途甜蜜回憶。

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