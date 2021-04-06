苗栗縣卓蘭鎮是藥學詩人詹冰的故鄉，為紀念詹冰，營造饒平客語學習場域，客委會補助約3600萬元，修復活化卓蘭國小西側的老舊日式宿舍，做為「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，6日舉辦啟用儀式，為推展客家文化觀光，打造饒平客家語言巢，卓蘭鎮公所再向客委會爭取第2期工程，盼獲支持。

已故藥學詩人詹冰出身於卓蘭，為紀念詹冰在文學上的貢獻，並推廣饒平客語，卓蘭鎮公所向客委會爭取經費，由縣府協助修繕歷史建物卓蘭國小日式建築宿舍做為文學館與客語園區，啟用後除了展示詹冰手稿及生平簡介，也希望成為文學創作基地，為卓蘭增添1處人文歷史觀光景點。

苗栗縣卓蘭鎮「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，6日啟用，縣府協助卓蘭鎮公所修復歷史建築卓蘭國小日式宿舍，老屋活用內部展示詹冰手稿及生平簡介，環境清幽。（巫靜婷攝）

苗栗縣卓蘭鎮「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，6日啟用，縣府協助卓蘭鎮公所修復歷史建築卓蘭國小日式宿舍，老屋活用內部展示詹冰手稿及生平簡介，環境清幽。（巫靜婷攝）

詹冰之子詹前衛指出，詹冰生於1921年，若他現在還在，今年就滿100歲，詹冰生前喜歡熱鬧，看到這麼美的園區會很開心。客委會副主委范佐銘表示，桃園龍潭有鍾肇政文學園區、新竹北埔有龍瑛宗文學館，隨著詹冰故事文學館啟用，促成浪漫台3線人文大道桃竹苗連線，讓故事和語言傳承下去。

文觀局長林彥甫指出，第1期工程修復歷史建築、營造景觀，並以詹冰詩選做成文學步道，融合國小校舍環境，環境典雅清幽，未來由鎮公所就近維護管理，另外地方也期待修繕附近其他日式宿舍，打造「饒平客語園區2.0」，緬懷詹冰過去在台灣新詩的成就，老屋活用吸引更多遊客、年輕人。

苗栗縣卓蘭鎮「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，6日啟用，縣府協助卓蘭鎮公所修復歷史建築卓蘭國小日式宿舍，老屋活用內部展示詹冰手稿及生平簡介，環境清幽。（巫靜婷攝）

苗栗縣卓蘭鎮「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，6日啟用，縣府協助卓蘭鎮公所修復歷史建築卓蘭國小日式宿舍，老屋活用內部展示詹冰手稿及生平簡介，環境清幽。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌希望客委會支持第2期工程，讓整體園區做的更完善，觀光客來卓蘭不只採果、DIY，還能多1處了解客家庄頭歷史文化的景點，苗栗是客家大縣，而詹冰是苗栗之光，希望藉此大力推動客家文化。

(中時 )