大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程將於10日進入彰化市轄區，彰化縣警局嚴陣以待，光是民生地下道就派出300名警力重兵部署，上任後首度面臨大甲媽勤務的警察局長許錫榮強調「暴力零容忍」，對不法滋事者絕對依法究辦，公開宣示嚴正執法之決心。

今年因防疫考量，所有接轎團體事先均以實名制列冊登記管理，彰化縣警局為維護大甲媽進入彰化轄內沿線的安全與交通秩序，來、回程總計出動3000人次警力，除了8大分局、還有保四總隊警力支援，另外投入500名義警民防人力協助。

其中，彰化分局編制警力500人，大甲媽勤務長達18小時，總計將分兩段班出動400人次警力，由於今年隨香信眾踴躍，預估10日中午左右進入大度橋，因不開放稜轎腳，前進速度應該會比過往快些，深夜前就能通過民生地下道，初步編排300名警力，周邊將視實際情況增加。

大甲媽去年6月遶境急行軍，傍晚5點天光還亮就已經通過民生地下道。（資料照）

大甲媽遶境彰化總難杜絕信眾太過激情，發生爭相搶抬神轎情事，為擦槍走火衍生衝突，除主動拜會，3月下旬更同步由彰化、員林和北斗分局偵查隊長邀集沿線46家宮廟、58個陣頭，和行號、團體代表開會，協調交接轎地點，並約法三章，再三要求自律、不得藉故滋事，確保活動平和、無衝突發生。

針對彰化市「民生地下道」、「永樂街天后宮」等易發生衝突點，警方部署優勢警、民力，實施外圍交通管制及重點區域、淨空路段；許錫榮強調，大甲媽遶境期間，警方「暴力零容忍」，如有不法分子想藉機滋事，必定依法嚴懲究辦，絕不寬貸。

公關科長林呈祥表示，今年警方秉持「不躦轎、不搶轎、不燃放鞭炮」三不原則，並嚴密規畫交通疏導及肅竊防盜小組等各項維安措施，特別結合「大甲媽祖APP平臺」，提供道路管制及替代道路等訊息，讓民眾可以避開塞車路段及時段，確保活動能夠平安順利進行。

(中時 )