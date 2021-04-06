安永聯合會計師事務所近日舉辦「因應美國新政府之策略研討會」系列線上研討會第三場，建議台商外派人員到美國時需考慮簽證及個人稅務問題，以利公司制訂最適當的人力資源分配決策。

台灣廠商前進美國，需充分了解美國各州投資及稅務環境，尤其公司於成立初期大多仍需自台灣調派人員至美國協助公司設立、建廠、營運及管理。因此，外派同仁簽證申請及個人稅務相關作業，絕對是公司不可忽視的議題。

安永團隊提醒，若員工僅是到美國短暫商務行程，可申請B-1/B-2商務簽證，但要切記B1/B2不是工作簽證，故不可持該簽證在美國境內從事聘僱性質的工作。

如有從台灣總公司內部調派人員到美國關係企業的情形，則可辦理L1簽證，不過申請審核時間約4至6個月，且需由美國公司向移民局提出請求，通過後再由外派員工提出簽證申請。

但到美國投資的台灣公司，可為其外派員工向台灣AIT申請E2簽證，申請程序及審核時程相對L1工作簽證申請簡化。但仍須注意L1及E2簽證適用條件不同，台灣公司仍應評估何種簽證類型較為合適。

有關個人稅，須注意除了聯邦稅及社保稅，美國多數州還有另行課徵州稅甚至還有市稅。同時，外派員工若是美國公民、持有綠卡或符合Substantial Presence Test等身分，將被認定是稅務居民，美國將就其全球所得課稅。對於非稅務居民，則僅就其美國來源所得課稅，但非稅務居民不能扣除免稅額。

針對第一年外派至美國的員工，安永建議可評估是否選擇以稅務居民身分申報美國所得稅，以適用更多扣除額。安永稅務服務部營運長劉惠雯提醒，企業在美國投資規模、人員外派目的、任期長短以及薪酬配置方式等，都將影響外派人員調度及稅務成本，因此事先規劃安排簽證取得時程，方能完善人員短、中及長期外派規劃，進而降低整體稅負以及避免風險。

(工商 )