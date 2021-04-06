勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所近日針對後疫情時代台商投資東南亞的重點地區，越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼的經濟概況與投資優惠政策及最新布局趨勢，舉辦「中美角力下的東南亞－供應鏈的關鍵時刻」線上論壇。

隨著中美貿易戰和新南向政策等大環境因素影響，東南亞受惠於人口紅利、優越的地理位置、靈活的製造能力與快速成長的經濟與市場需求，逐漸取代中國大陸成為新的「世界工廠」，承接全球產業鏈轉移的重要戰略區域。

勤業眾信建議，台商未來在投資東南亞地區時，除了投資前須進行供應鏈全面性評估外，也須留意東協各國的稅務政策，避免喪失權益。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田表示，東協目前是亞洲第三大的經濟體，且近幾年成長快速，因為擁有豐富的人口紅利，使其成為全球企業的重要投資標的。同時，東協也是台灣對外投資僅次於中國大陸的地區。

近兩年在中美貿易戰和新冠疫情的雙重影響下，全球許多企業考量到關稅及供應鏈斷鏈的風險，已在評估或已經開始將生產基地分散至東南亞，使得東南亞成為「供應鏈的關鍵環節」，勢必將再加速將供應鏈往東南亞遷移的腳步，其中又以越南為主要投資國家。

根據越南投資暨計畫部（MPI）統計，截至2020年11月20日已達337億美元，而北越的電子產業聚落也是近年台商的重點目的地之一，加上區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的簽署更強化了東南亞的戰略重要性，勤業眾信建議台灣企業在前往東南亞地區布局與投資時，務必經過全面性地評估，掌握當地的投資優惠政策、勞工制度和稅務法規等。

Deloitte全球華人服務東南亞負責人徐永平表示，東協預計在2030年將成為全球第四大經濟體。同時，東協也是全世界外資直接投資排名的第三名區域；美國對東協的直接投資在近十年內平均成長10％，金額超過美國在印度、日本和韓國的投資總額。

在基礎建設投資方面，為確保東南亞有足夠的資金用於公路、鐵路、港口、機場、電力、水務和電信等基礎設施的投資以保持經濟成長，促成與中國大陸、日本、韓國、澳洲等共15個國家正式簽署RCEP，也象徵全球規模最大的自由貿易協定，台商應積極制定供應鏈的布局策略，確保加入全球貿易競爭隊伍。

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