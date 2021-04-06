菲律賓國防部長洛倫扎納抗議，中國「海上民兵漁船」仍在牛軛礁集結，敦促中國船隻盡快離開。中國外交部發言人趙立堅今天（6日）在外交部例行記者會上回應，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，中方漁船在那裡作業避風，合理合法。

除了菲律賓國防部長抗議外，菲律賓外交部也發表抗議聲明，稱根據南海仲裁案裁決，菲方否認該礁及其附近海域是中國漁民的傳統漁場，中國在南海的持續部署存在活動侵犯菲方主權權利和管轄權。

趙立堅表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業點和避風點。中方漁船在那裡作業避風，合理合法。他強調，「南海仲裁案仲裁庭所作裁決是非法的，無效的。中方不接受不承認該裁決，堅決反對任何基於該裁決的主張和行動。」

「中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合國際法。」趙立堅表示，「菲方企圖拿一紙非法無效的裁決來否定中方在南海的主權和權益，否定中國漁民在南沙傳統漁場上千年生產作業的合法權利，違反了包括聯合國憲章和聯合國海洋法公約在內的國際法，這是不可接受的。」

趙立堅呼籲，菲方應該客觀正確看待，立即停止無端炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響。

(中時 )