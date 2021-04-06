衛福部八里療養院職能治療科主任張自強提醒，傷者、家屬及前往救援者可能會有創傷後相關壓力症候群，所以災後心理健康支持很重要。（張自強提供）

台鐵太魯閣號408車次2日從樹林開往台東，2日上午9時許於花蓮縣大清水隧道口，撞上軌道上工程車出軌，釀成50死202傷。案發當天來自全國的軍警消與民間搜救團體、志工進入現場救援，衛福部八里療養院職能治療科主任張自強提醒，傷者、家屬及前往救援者可能會有創傷後相關壓力症候群，所以災後心理健康支持很重要。

張自強說，透過心理健康重建團隊包括：醫師、職能治療師、心理師、社工師和護理師等的專業提供，可以讓經歷事故的輕重傷者及不幸傷亡的家屬們獲得最大的心理支持。

台鐵事故事發至今，越來越多第一線的工作人員無論是直接或間接的投入現場救災或醫療復健工作，或多或少會感到身心疲憊（日以繼夜的搜救與協助）、罪惡感（為何沒有及時把他們救出）、心情憂鬱（每天看到悲傷的景象）、無助（明明救出但無法救活）、情緒不穩（壓力與疲憊造成）等。

此外，緊急救護、現場搜救或傷亡民眾的家屬崩潰等殘酷的景象會不由自主的出現在腦海中，導致心理健康失調等現象。

張自強說，為使第一線救難或醫療急救照顧者，或是未來長期協助傷者的家屬或志工照顧者能夠降低照顧上的壓力，應重視Care the Carer，亦即關心照顧者，透過關心與協助這些照顧者，讓他們面對救災、急救與照顧傷者壓力之餘，能自我調適或是透過團體的協助，避免把災難和工作壓力影響個人生活中，可以健康並持續扮演好照顧者角色。

張自強建議，現階段的Care the Carer，包括該休息時就要休息，才能有良好的體力支持工作；感到壓力時立刻找人說，獲得傾聽與支持，就能降低壓力；學習壓力放鬆技巧，如：逛街或看電影、聽音樂與團體事件分享與紓壓等。

張自強指出，職能治療師在這次事件中，除了是精神醫療團隊之重要成員之一，亦在生理疾病之復健上扮演重要之角色，因此能就職能治療過去在進行災後重建的經驗，應用在台鐵出軌重大災難發生後之身心重健上，更可以協助執行Care the Carer計畫。

台鐵出軌事件發生至今，救災與醫護人員工作量劇增，不但身心俱疲同時還要面對死傷者家屬與外界的各種壓力，張自強呼籲，救災人員與醫護人員的壓力一定要釋放，未來還有漫長的路，外界也應給予支持及關懷，讓身心重建順利，早日重回正常生活。

(中時 )