在地藝術家帶領中山大學生到柴山海邊聽海、踩沙、踏浪，用聽覺、觸覺與自然對話。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學劇場藝術學系「表演藝術走入城市生活」課程把柴山海岸當舞台，在地藝術家帶領學生到柴山海邊聽海、踩沙、踏浪，用聽覺、觸覺與自然對話。今年6月將以展演形式舉辦發表會，開放對表演藝術有興趣的民眾一同參與。

「表演藝術走入城市生活」課程推出一系列程式遊戲工作坊，「山海裡的身體」工作坊，由高雄在地劇團「空表演實驗場」舞蹈即興藝術家陳宜君將沙灘作為練習場域，透過呼吸、觀看、聆聽、觸碰，帶領學生開啟身心與自然的連結，將自己「融入」地景。「聽海─自然環境的聆聽」工作坊則由高雄在地聲音藝術家劉芳一，引領中山大師生關掉手機、全程不交談，安靜行走於海岸線，用耳朵仔細聆聽各種海潮的聲音。

中山大學劇藝系助理教授何怡璉指出，課程特別選在緊鄰中山大學的柴山海岸，試圖翻轉城市一貫的人文觀點，希望讓學生從自然地景來回看城市，從表演藝術觀點連結城市與自然。

電機系學生胡予丞表示，沒有跳舞經驗的他完全不知該如何與環境互動，透過藝術家的指導，他學會把想法轉化為肢體表現，與海洋連結。劇藝系學生許為廷表示，在沙灘上跳舞除須克服厚重沙子帶來的阻力，還要留意海浪的變化。與海共舞的寶貴經驗，將成為他日後從事藝術創作的靈感來源。

(中時 )