奇幻盃全球挑戰賽(Wonder League Robotics Competition，簡稱WLRC)，是奇幻工房自2015年起為全球學習程式語言的學童所舉辦的年度賽事，有得雙語中小學兄妹檔6年級和4年級的許捷崴與許捷雯組隊參賽，在來自61個國家，1200隊參賽隊伍中脫穎而出，獲得9-11歲組世界前五名，且是唯一的華人代表隊，為國爭光。
兄妹檔組成好奇隊，由媽媽林子慧擔任教練，她表示，這是兄妹第四次參加全球賽，隨著參賽隊伍愈多，題目的挑戰性也愈高。前年獲得第六名，兩人玩出心得繼續參賽，雖然去年並未入選，但無損兩人的信心，反而更加積極準備，果然一舉入選前五名。
這次比賽主題為「搶救小溪大作戰」，初賽有五個任務，決賽是一個綜合性任務。許捷崴與許捷雯表示，拿到題目時要討論出架構後並畫出心智圖，最困難的是工具的設計及測試，必須要以工程及力學的原理架設在機器人主機上，以寫好的程式反覆執行與修正。此外，必須要將各階段的會議討論、場佈設計、故事編撰等內容寫成任務報告，在截止日前上傳至官網。
林子慧定位她的角色是引導與影像記錄，看到孩子一次次的測試失敗，但又迅速找出解決方法，充份展現運算思維的能力。她也說，比賽練就孩子發現問題並解決問題能力，孩子覺得有興趣年年參賽，對自己也越來越有自信。
(中時 )
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