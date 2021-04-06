有得雙語中小學兄妹檔許捷崴與許捷雯參加程式語言競賽勇奪世界前五名。(呂筱蟬攝)

奇幻盃全球挑戰賽(Wonder League Robotics Competition，簡稱WLRC)，是奇幻工房自2015年起為全球學習程式語言的學童所舉辦的年度賽事，有得雙語中小學兄妹檔6年級和4年級的許捷崴與許捷雯組隊參賽，在來自61個國家，1200隊參賽隊伍中脫穎而出，獲得9-11歲組世界前五名，且是唯一的華人代表隊，為國爭光。

兄妹檔組成好奇隊，由媽媽林子慧擔任教練，她表示，這是兄妹第四次參加全球賽，隨著參賽隊伍愈多，題目的挑戰性也愈高。前年獲得第六名，兩人玩出心得繼續參賽，雖然去年並未入選，但無損兩人的信心，反而更加積極準備，果然一舉入選前五名。

這次比賽主題為「搶救小溪大作戰」，初賽有五個任務，決賽是一個綜合性任務。許捷崴與許捷雯表示，拿到題目時要討論出架構後並畫出心智圖，最困難的是工具的設計及測試，必須要以工程及力學的原理架設在機器人主機上，以寫好的程式反覆執行與修正。此外，必須要將各階段的會議討論、場佈設計、故事編撰等內容寫成任務報告，在截止日前上傳至官網。

林子慧定位她的角色是引導與影像記錄，看到孩子一次次的測試失敗，但又迅速找出解決方法，充份展現運算思維的能力。她也說，比賽練就孩子發現問題並解決問題能力，孩子覺得有興趣年年參賽，對自己也越來越有自信。

(中時 )