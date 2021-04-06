炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳宗憲、Sandy拿著大型獎盃。（吳維書攝）

吳宗憲6日錄女兒Sandy、炎亞綸與唐綺陽主持的公視《36題愛上你》第二季首集，談到近日太魯閣號嚴重傷亡，吳宗憲表示：「我們藝人的角度就是拋磚引玉，捐款也是療傷的一種，繳稅是我最開心的事情。」新一季多了37號房，藝人在小房間暢聊心事，唐綺陽詢問吳宗憲演藝之路的老師是誰，他回：「三人行必有我師，菲哥、小燕姊與瓜哥都是我一路以來的老師，有天高凌風高大哥來上我節目，怎麼說他是老師呢？大哥做過的事我們不要再做，被誤解也是演藝事業的一部分。」沒想到唐綺陽聞言哽咽。

唐綺陽在日前星座運勢，預告會有交通事故，沒想到太魯閣號出軌意外後，引發熱議，她本人似乎壓力不小，對於被吳宗憲金句觸動而哽咽一事，她表示：「有些事情人們都會鑽牛角尖，難免我也會，我雖然是專家，但也算半隻腳踏進演藝圈，剛憲哥告訴我被誤會也是演藝事業的一部分，其實應該是被更多人發現我的存在，不認識、不熟悉我的人就是先對我有一些看法吧，但沒事，如果我沒做錯什麼就沒事，只是被金句觸動。」吳宗憲也說：「真的就是那句話，當下即釋，看到唐老師一度動容，我很開心。」他轉頭對她喊話：「妳只是一個受害者，放下。」

吳宗憲笑稱為了參加節目，前晚睡不著，「這是我首次參加女兒主持的節目。」他認為人在不同人生必須切割成幾段，「人家沒發帖子（指周董喜帖）給你為何不能自處？二女兒第一個把帖子拿到我手上，一打開很棒，因為響應環保不吃魚翅，老二跟老三是天蠍座非常神秘，我在飛機上才知道二女兒念什麼科系，本來不準她念大眾傳播，因為每天都被這科系的人圍剿，後來她念了大眾傳播跟法文，鹿希派也讀了3年就回來」。他笑說本來不看好《36題愛上你》，但最後真的跌破眼鏡。

(中時 )