撞擊瞬間曝光！運安會公布太魯閣號50死真相

太魯閣號事故釀50死、216傷，國家運輸安全委員會尋獲關鍵的列車車紀錄器，今公布列車事故前最後影像，列車撞上工程車後，車頭已明顯歪斜，接著撞上清水隧道口左側，正中司機員的位置，紀錄時間停留在4月2日上午9時28分47秒。

根據運安會掌握資料，列車出仁和隧道時車速約為125公里，該處速限130公里，列車是按規定行駛。由於出隧道後有個小彎道阻擋司機員視線，列車系統紀錄到剎車為9時28分44秒，3秒後記錄器停格。

運安會主委楊宏智說，司機員已全力去處理太魯閣號往前走的狀態。隧道內車速為126公里，最後車速停在121公里，剎車系統有做動，但沒有辦法停下。根據調查，太魯閣號8列車重達358噸，工程車只有7.5噸，是太魯閣號重量的2％，楊舉例，這重量懸殊就像人走在路上有障礙物，按理說一腳踢開就排除了，但接下來的隧道成為關鍵傷亡因素。

從畫面來看，列車撞到工程車後，車頭已經歪斜，接著撞擊隧道口左側，撞擊點正好是司機員的位置，車頭被削掉一半，接著列車在隧道內搖擺、左右撞擊，總共滑了360公尺才停下，工程車則被撞成好幾塊，車身被往前推了30多公尺。

戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 太魯閣號50死真相曝光（撞擊畫面從8:29開始）

(中時新聞網)